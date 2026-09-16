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Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка

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Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 1
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 2
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 3
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 4
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 5
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 6
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 7
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 8
Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Guitar Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 1
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 2
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 3
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 4
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 5
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 6
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 7
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 8
  • Paco De Lucia, Al Di Meola &amp; John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718642
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Guitar Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Estiba, Beyond The Mirage, Midsummer Night, Manha De Carnaval, Letter From India, Espiritu, Le Monast?re Dans Les Montagnes, Azzura, Cardeosa
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка

Пако Де Лусия, Аль Ди Меола и Джон Маклафлин образовали знаменитое "Гитарное трио", которое также является названием альбома-бестселлера 1996 года, преемника не менее легендарного классического "Friday Night In San Francisco". Захватывающая ловкость сочетается с глубокой музыкальной душой между фламенко, танго, джазом и фьюжн. Культовый альбом легендарного трио Пако Де Лусия, Аль Ди Меола и Джон Маклафлин не нуждается в представлении. Эта историческая запись, занявшая первое место в джазовых чартах Billboard после выхода в 1996 году, знаменует воссоединение трех гитаристов спустя тринадцать лет после их последней студийной работы. Полностью акустическое исполнение джаза, пропитанного фламенкалом, с намеком на босса-нову. В честь Международного дня джаза, отмечаемого 30 апреля 2024 года, двенадцать композиций лучших исполнителей: внутри джаза будут выпущены эксклюзивно на цветном виниле ограниченным тиражом в мае.

Отзывы о товаре Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Guitar Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Estiba, Beyond The Mirage, Midsummer Night, Manha De Carnaval, Letter From India, Espiritu, Le Monast?re Dans Les Montagnes, Azzura, Cardeosa
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пако Де Лусия, Аль Ди Меола и Джон Маклафлин образовали знаменитое "Гитарное трио", которое также является названием альбома-бестселлера 1996 года, преемника не менее легендарного классического "Friday Night In San Francisco". Захватывающая ловкость сочетается с глубокой музыкальной душой между фламенко, танго, джазом и фьюжн. Культовый альбом легендарного трио Пако Де Лусия, Аль Ди Меола и Джон Маклафлин не нуждается в представлении. Эта историческая запись, занявшая первое место в джазовых чартах Billboard после выхода в 1996 году, знаменует воссоединение трех гитаристов спустя тринадцать лет после их последней студийной работы. Полностью акустическое исполнение джаза, пропитанного фламенкалом, с намеком на босса-нову. В честь Международного дня джаза, отмечаемого 30 апреля 2024 года, двенадцать композиций лучших исполнителей: внутри джаза будут выпущены эксклюзивно на цветном виниле ограниченным тиражом в мае.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paco De Lucia, Al Di Meola & John McLaughlin - Guitar Trio (coloured) (0602465231359) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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