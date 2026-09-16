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Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка

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Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 1
Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 2
Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Angel Bat Dawid & Naima Nefertari
Альбом (сингл)
Journey To Nabta Playa
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 2
  • Angel Bat Dawid &amp; Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718641
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spiritmuse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spiritmuse
Barcode
[0634457188907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Angel Bat Dawid & Naima Nefertari
Альбом (сингл)
Journey To Nabta Playa
Жанр
Jazz
Трек-лист
Neptune Desert Sounds, Nabta Calling, Bishmillah, Procession Of The Equinox, Exorcism: Clearing The Electromagnetic Field, Heru: The Oasis, Black Stones Of Sirius, Prayer, Burial: String Quartet In E Minor, Chariots Of Expansion (People Could Fly)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neptune Desert Sounds, Nabta Calling, Bishmillah, Procession Of The Equinox, Exorcism: Clearing The Electromagnetic Field, Heru: The Oasis, Black Stones Of Sirius, Prayer, Burial: String Quartet In E Minor, Chariots Of Expansion (People Could Fly)

Отзывы о товаре Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spiritmuse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spiritmuse
Barcode
[0634457188907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Angel Bat Dawid & Naima Nefertari
Альбом (сингл)
Journey To Nabta Playa
Жанр
Jazz
Трек-лист
Neptune Desert Sounds, Nabta Calling, Bishmillah, Procession Of The Equinox, Exorcism: Clearing The Electromagnetic Field, Heru: The Oasis, Black Stones Of Sirius, Prayer, Burial: String Quartet In E Minor, Chariots Of Expansion (People Could Fly)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neptune Desert Sounds, Nabta Calling, Bishmillah, Procession Of The Equinox, Exorcism: Clearing The Electromagnetic Field, Heru: The Oasis, Black Stones Of Sirius, Prayer, Burial: String Quartet In E Minor, Chariots Of Expansion (People Could Fly)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angel Bat Dawid & Naima Nefertari - Journey To Nabta Playa (0634457188907) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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