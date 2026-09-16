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Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка

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Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd & Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Paris '58
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Paris &#039;58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3770010277163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd & Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Paris '58
Жанр
Jazz
Трек-лист
Splendid, Paul's Pal, Formidable, Easy Living, After You've Gone, Flute Bop
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Splendid, Paul's Pal, Formidable, Easy Living, After You've Gone, Flute Bop



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3770010277163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd & Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Paris '58
Жанр
Jazz
Трек-лист
Splendid, Paul's Pal, Formidable, Easy Living, After You've Gone, Flute Bop
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Splendid, Paul's Pal, Formidable, Easy Living, After You've Gone, Flute Bop


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd & Bobby Jaspar - Paris '58 (Analogue) (3770010277163) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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