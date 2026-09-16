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Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка

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Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 1
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 2
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 3
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 4
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 5
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 6
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 7
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 8
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 9
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 10
Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clifford Brown & Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 1
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 2
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 3
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 4
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 5
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 6
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 7
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 8
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 9
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 10
  • Clifford Brown &amp; Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718634
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507352448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clifford Brown & Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cherokee, Jacqui, Swingin', Lands End, George's Dilemma, Sandu, Gerkin For Perkin, If I Love Again
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка

"A Study In Brown" - ремастированное переиздание совместного студийного альбома американского джазового трубача Клиффорда Брауна и барабанщика Макса Роуча, первоначально выпущенного в 1955 году. Также в записи альбома приняли участие следующие музыканты: Гарольд Лэнд (саксофон), Джордж Морроу (басс) и Ричи Пауэлл (пианино). Клиффорд Браун (по прозвищу "Брауни") - известный американский джазмен-трубач, оказавший большое влияние на дальнейшее развитие стиля. Браун оказал весьма значительное влияние на более поздних джазовых трубачей, таких как Дональд Бёрд, Ли Морган, Букер Литл, Фредди Хаббард, Валерий Пономарёв и Уинтон Марсалис. Клиффорд Браун стал Новой звездой года по версии журнала Down Beat в 1954 году, был введен в Зал джазовой славы журнала Down Beat в 1972 году. Макс Роуч - американский джазовый барабанщик и композитор, один из самых влиятельных музыкантов, игравших в стиле бибоп.

Отзывы о товаре Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507352448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Clifford Brown & Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cherokee, Jacqui, Swingin', Lands End, George's Dilemma, Sandu, Gerkin For Perkin, If I Love Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
"A Study In Brown" - ремастированное переиздание совместного студийного альбома американского джазового трубача Клиффорда Брауна и барабанщика Макса Роуча, первоначально выпущенного в 1955 году. Также в записи альбома приняли участие следующие музыканты: Гарольд Лэнд (саксофон), Джордж Морроу (басс) и Ричи Пауэлл (пианино). Клиффорд Браун (по прозвищу "Брауни") - известный американский джазмен-трубач, оказавший большое влияние на дальнейшее развитие стиля. Браун оказал весьма значительное влияние на более поздних джазовых трубачей, таких как Дональд Бёрд, Ли Морган, Букер Литл, Фредди Хаббард, Валерий Пономарёв и Уинтон Марсалис. Клиффорд Браун стал Новой звездой года по версии журнала Down Beat в 1954 году, был введен в Зал джазовой славы журнала Down Beat в 1972 году. Макс Роуч - американский джазовый барабанщик и композитор, один из самых влиятельных музыкантов, игравших в стиле бибоп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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