Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clifford Brown & Max Roach - Study In Brown (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507352448) виниловая пластинка
"A Study In Brown" - ремастированное переиздание совместного студийного альбома американского джазового трубача Клиффорда Брауна и барабанщика Макса Роуча, первоначально выпущенного в 1955 году. Также в записи альбома приняли участие следующие музыканты: Гарольд Лэнд (саксофон), Джордж Морроу (басс) и Ричи Пауэлл (пианино). Клиффорд Браун (по прозвищу "Брауни") - известный американский джазмен-трубач, оказавший большое влияние на дальнейшее развитие стиля. Браун оказал весьма значительное влияние на более поздних джазовых трубачей, таких как Дональд Бёрд, Ли Морган, Букер Литл, Фредди Хаббард, Валерий Пономарёв и Уинтон Марсалис. Клиффорд Браун стал Новой звездой года по версии журнала Down Beat в 1954 году, был введен в Зал джазовой славы журнала Down Beat в 1972 году. Макс Роуч - американский джазовый барабанщик и композитор, один из самых влиятельных музыкантов, игравших в стиле бибоп.
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