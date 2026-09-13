Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4)
Корпус MSI предлагает гармоничное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для создания современного и мощного вычислительного устройства. Выполненный в белом цвете, этот корпус привлекает внимание своими эстетическими особенностями и качеством использованных материалов: пластик, сталь и закалённое стекло, что обеспечивает как эстетическую привлекательность, так и прочность конструкции. Светодиодная подсветка ARGB добавляет устройству уникальности и позволяет пользователю настраивать внешний вид корпуса согласно своим предпочтениям, создавая уникальные визуальные эффекты через окно на боковой стенке. Принимая в расчет удобство сборки и вентиляцию, корпус оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует поддержке оптимальной температуры внутри. Он также предусматривает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 400 мм, удовлетворяя требованиям большинства современных игровых и рабочих систем. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, располагая блок питания в нижней части для улучшения воздушного потока и оптимальной организации кабельного хозяйства. Внутреннее пространство предоставляет два отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для 3,5 дюймов, а также семь слотов расширения для максимально гибких конфигураций. МСИ-бренд гарантирует надежность и длительную эксплуатацию, что делает этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качество и надежность в каждой детали.
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