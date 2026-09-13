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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A)

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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 1
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 2
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 3
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 4
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 5
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 6
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 7
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 8
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 1
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 2
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 3
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 4
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 5
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 6
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 7
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 8
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718574
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
171
Максимальная длина видеокарты
482
Материал корпуса
пластик, сталь
Расположение блока питания
нижнее
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х63х33
Вес, кг.
10.71

Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A)

Представьте центральный элемент вашей будущей сборки — корпус Arctic Xtender Mirror Black. Это не просто оболочка для компонентов, а настоящая сцена для демонстрации вашего мощного железа и тонкого вкуса. Его дизайн, сочетающий в себе брутальную элегантность и передовые инженерные решения, с первого взгляда дает понять, что внутри скрывается нечто исключительное. Главной особенностью этой модели является эффектная панорамная конструкция «аквариум». Лицевая панель и обе боковые стороны выполнены из высококачественного закаленного стекла с эффектом зеркального напыления, которое не только обеспечивает беспрецедентный обзор на 270 градусов, но и при выключенной системе выглядит как стильный черный монолит. Когда же вы запускаете сборку, стекло пропускает мягкий и равномерный свет, превращая внутреннее пространство в динамичное произведение искусства. Встроенная адресная RGB-подсветка (ARGB) открывает безграничные возможности для персонализации. С помощью совместимых материнских плат вы сможете синхронизировать освещение со всеми компонентами, создавая идеально гармоничные цветовые схемы и захватывающие визуальные эффекты. Но Arctic Xtender — это не только красота, но и выдающаяся функциональность. Его форм-фактор Midi-Tower с поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX предлагает огромное пространство для маневра. Вы сможете установить видеокарту длиной до 482 мм и процессорный кулер высотой 171 мм, включая самые крупные модели на рынке. Продуманная система организации кабелей позволяет создать безупречно чистое внутреннее пространство, ничто не будет отвлекать от вида на ваше железо. Уникальное поперечное и вертикальное крепление для накопителей не только выглядит футуристично, но и максимально рационально использует объем, освобождая место для прокладки кабелей и обеспечения идеальной циркуляции воздуха.

Отзывы о товаре Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
171
Максимальная длина видеокарты
482
Материал корпуса
пластик, сталь
Расположение блока питания
нижнее
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте центральный элемент вашей будущей сборки — корпус Arctic Xtender Mirror Black. Это не просто оболочка для компонентов, а настоящая сцена для демонстрации вашего мощного железа и тонкого вкуса. Его дизайн, сочетающий в себе брутальную элегантность и передовые инженерные решения, с первого взгляда дает понять, что внутри скрывается нечто исключительное. Главной особенностью этой модели является эффектная панорамная конструкция «аквариум». Лицевая панель и обе боковые стороны выполнены из высококачественного закаленного стекла с эффектом зеркального напыления, которое не только обеспечивает беспрецедентный обзор на 270 градусов, но и при выключенной системе выглядит как стильный черный монолит. Когда же вы запускаете сборку, стекло пропускает мягкий и равномерный свет, превращая внутреннее пространство в динамичное произведение искусства. Встроенная адресная RGB-подсветка (ARGB) открывает безграничные возможности для персонализации. С помощью совместимых материнских плат вы сможете синхронизировать освещение со всеми компонентами, создавая идеально гармоничные цветовые схемы и захватывающие визуальные эффекты. Но Arctic Xtender — это не только красота, но и выдающаяся функциональность. Его форм-фактор Midi-Tower с поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX предлагает огромное пространство для маневра. Вы сможете установить видеокарту длиной до 482 мм и процессорный кулер высотой 171 мм, включая самые крупные модели на рынке. Продуманная система организации кабелей позволяет создать безупречно чистое внутреннее пространство, ничто не будет отвлекать от вида на ваше железо. Уникальное поперечное и вертикальное крепление для накопителей не только выглядит футуристично, но и максимально рационально использует объем, освобождая место для прокладки кабелей и обеспечения идеальной циркуляции воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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