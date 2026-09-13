Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A)
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Характеристики
Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Mirror Black (ACPCC00018A)
Представьте центральный элемент вашей будущей сборки — корпус Arctic Xtender Mirror Black. Это не просто оболочка для компонентов, а настоящая сцена для демонстрации вашего мощного железа и тонкого вкуса. Его дизайн, сочетающий в себе брутальную элегантность и передовые инженерные решения, с первого взгляда дает понять, что внутри скрывается нечто исключительное. Главной особенностью этой модели является эффектная панорамная конструкция «аквариум». Лицевая панель и обе боковые стороны выполнены из высококачественного закаленного стекла с эффектом зеркального напыления, которое не только обеспечивает беспрецедентный обзор на 270 градусов, но и при выключенной системе выглядит как стильный черный монолит. Когда же вы запускаете сборку, стекло пропускает мягкий и равномерный свет, превращая внутреннее пространство в динамичное произведение искусства. Встроенная адресная RGB-подсветка (ARGB) открывает безграничные возможности для персонализации. С помощью совместимых материнских плат вы сможете синхронизировать освещение со всеми компонентами, создавая идеально гармоничные цветовые схемы и захватывающие визуальные эффекты. Но Arctic Xtender — это не только красота, но и выдающаяся функциональность. Его форм-фактор Midi-Tower с поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX предлагает огромное пространство для маневра. Вы сможете установить видеокарту длиной до 482 мм и процессорный кулер высотой 171 мм, включая самые крупные модели на рынке. Продуманная система организации кабелей позволяет создать безупречно чистое внутреннее пространство, ничто не будет отвлекать от вида на ваше железо. Уникальное поперечное и вертикальное крепление для накопителей не только выглядит футуристично, но и максимально рационально использует объем, освобождая место для прокладки кабелей и обеспечения идеальной циркуляции воздуха.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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