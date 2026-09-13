Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB AS2280Q4X (AP512GAS2280Q4X-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
5.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х23
Вес, кг.
2.14
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB AS2280Q4X (AP512GAS2280Q4X-1)
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB AS2280Q4X (AP512GAS2280Q4X-1)
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB AS2280Q4X (AP512GAS2280Q4X-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB AS2280Q4X (AP512GAS2280Q4X-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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