Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57)
Корпус MSI представляет собой мощное сочетание стильного дизайна и впечатляющей функциональности, идеально подходящее для сборки современного игрового или рабочего компьютера. Этот Midi-Tower корпус весом 10,9 кг отличается прочностью благодаря использованию высококачественной стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Корпус обладает продуманной архитектурой, поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и E-ATX, что предоставляет разнообразные возможности для конфигурации системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а максимальная длина видеокарты – 360 мм, что позволяет установить мощные и производительные компоненты без компромиссов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется многочисленными возможностями для расширения - в вашем распоряжении 7 слотов расширения. Корпус способен вместить до 6 внутренних отсеков 2,5" и 2 отсека 3,5", обеспечивая достаточно места для хранения данных и установки SSD и HDD. Особое внимание уделено эстетической стороне: ARGB подсветка добавляет корпусу индивидуальность и создает уникальную атмосферу, поддающуюся кастомизации посредством совместимых компонентов. Блок питания располагается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более аккуратному внешнему виду без лишних кабелей. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему элегантность и универсальность для любого стиля интерьера. MSI продолжает подчеркивать своё внимание к деталям, предлагая мощный, надежный и стильный корпус для требовательных пользователей.
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