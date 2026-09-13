Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000)
Представляем Корпус Asus — идеальное решение для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус, выполненный из качественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, станет настоящим украшением вашего рабочего пространства. Ключевые характеристики корпуса Asus: - **Максимальная длина видеокарты**: до 407 мм, что позволяет устанавливать самые производительные графические решения. - **Форм-фактор совместимых материнских плат**: поддержка mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, обеспечивая гибкость при сборке системы. - **Слоты расширения**: 8 слотов для установки дополнительных плат и устройств. - **Максимальная высота процессорного кулера**: до 165 мм, позволяя устанавливать эффективные системы охлаждения. - **Число внутренних отсеков 2,5"**: два отсека для установки SSD, обеспечивая высокую скорость работы системы. - **Встроенные вентиляторы**: четыре 140 мм вентилятора для отличной вентиляции и охлаждения всех компонентов. - **Расположение блока питания**: нижнее, что помогает оптимизировать воздушный поток и снизить уровень шума. - **Типоразмер**: Midi-Tower, универсальный размер, подходящий для большинства конфигураций. Корпус Asus предлагает превосходный баланс между стилем, функциональностью и охлаждением, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих надежную и высокопроизводительную основу для своего ПК.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
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