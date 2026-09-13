Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
560x245x593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
спереди 2 x 200 мм, сзади 1 x 140 или 1 x 120 мм, сверх 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Ty
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х66х35
Вес, кг.
19.36
Описание товара Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
560x245x593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
спереди 2 x 200 мм, сзади 1 x 140 или 1 x 120 мм, сверх 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Ty
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black