Top.Mail.Ru
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 1
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 2
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 3
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 4
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 5
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 6
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 7
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 8
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 9
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 10
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 11
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 12
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 1
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 2
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 3
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 4
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 5
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 6
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 7
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 8
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 9
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 10
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 11
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 12
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
560x245x593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
спереди 2 x 200 мм, сзади 1 x 140 или 1 x 120 мм, сверх 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Ty
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х66х35
Вес, кг.
19.36

Описание товара Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black

Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black



Теги товара: Сталь, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
560x245x593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
спереди 2 x 200 мм, сзади 1 x 140 или 1 x 120 мм, сверх 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Ty
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black


Теги товара: Сталь, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus PROART PA602 WOOD TG PWM (90DC00J0-B09010) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...