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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS)

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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718474
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х41
Вес, кг.
14.6

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS)

**Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS?** * **Превосходное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Достаточно места для хранения данных:** объём видеопамяти 16 ГБ обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti гарантирует быструю обработку графики и высокую частоту кадров. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Универсальность подключения:** три разъёма DisplayPort и один HDMI позволяют подключить до четырёх мониторов одновременно — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5060 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * количество занимаемых слотов: 2; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * длина видеокарты (PCB): 226 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
226
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS?** * **Превосходное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Достаточно места для хранения данных:** объём видеопамяти 16 ГБ обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti гарантирует быструю обработку графики и высокую частоту кадров. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Универсальность подключения:** три разъёма DisplayPort и один HDMI позволяют подключить до четырёх мониторов одновременно — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5060 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * количество занимаемых слотов: 2; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * длина видеокарты (PCB): 226 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!
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Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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