Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X PLUS)
**Видеокарта MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS?** * **Превосходное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Достаточно места для хранения данных:** объём видеопамяти 16 ГБ обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti гарантирует быструю обработку графики и высокую частоту кадров. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Универсальность подключения:** три разъёма DisplayPort и один HDMI позволяют подключить до четырёх мониторов одновременно — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5060 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * количество занимаемых слотов: 2; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * длина видеокарты (PCB): 226 мм; * тип охлаждения: активное. С видеокартой MSI RTX5060Ti SHADOW 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!
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