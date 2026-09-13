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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC)

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Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718473
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х41
Вес, кг.
1.46

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC)

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC - мощная видеокарта среднего-старшего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением TRI FROZR 4 и 16 ГБ GDDR7, рассчитанная на серьёзный QHD- и частичный 4K-гейминг. Форм-фактор длиной около 300 мм и трёхвентиляторный дизайн делают её типичным выбором для полноразмерных игровых сборок и рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC подойдёт геймерам, которые играют в тяжёлые ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками, трассировкой лучей и DLSS 4, и хотят иметь запас по FPS на несколько лет вперёд. Для создателей контента 16 ГБ видеопамяти важны в проектах с тяжёлыми сценами, большой хронологией и использованием AI-инструментов, где меньший объём VRAM становится ограничением.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2647 МГц (до 2662 МГц в Extreme Mode), а тесты показывают высокие значения FPS как в 1080p, так и в 1440p на ультра-пресетах с включённым RT, особенно в сочетании с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать современные 4K- и 8K-мониторы с высокой частотой. Охлаждение TRI FROZR 4 с тремя STORMFORCE-вентиляторами, крупным радиатором и опорной пластиной эффективно отводит до 180 Вт тепла, удерживая температуры и шум на комфортном уровне при длительных игровых и рабочих нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

MSI использует 16-пиновый разъём питания и ориентируется на блоки питания от 650 Вт, поэтому при апгрейде старой системы потребуется оценить поддержку стандарта ATX 3.x или подобрать надёжный адаптер. Длина около 300 мм и трёхслотовая высота требуют проверять совместимость с корпусом, особенно если планируется вертикальная установка GPU или использование крупных фронтальных радиаторов СЖО.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
300
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC - мощная видеокарта среднего-старшего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением TRI FROZR 4 и 16 ГБ GDDR7, рассчитанная на серьёзный QHD- и частичный 4K-гейминг. Форм-фактор длиной около 300 мм и трёхвентиляторный дизайн делают её типичным выбором для полноразмерных игровых сборок и рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC подойдёт геймерам, которые играют в тяжёлые ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками, трассировкой лучей и DLSS 4, и хотят иметь запас по FPS на несколько лет вперёд. Для создателей контента 16 ГБ видеопамяти важны в проектах с тяжёлыми сценами, большой хронологией и использованием AI-инструментов, где меньший объём VRAM становится ограничением.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2647 МГц (до 2662 МГц в Extreme Mode), а тесты показывают высокие значения FPS как в 1080p, так и в 1440p на ультра-пресетах с включённым RT, особенно в сочетании с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать современные 4K- и 8K-мониторы с высокой частотой. Охлаждение TRI FROZR 4 с тремя STORMFORCE-вентиляторами, крупным радиатором и опорной пластиной эффективно отводит до 180 Вт тепла, удерживая температуры и шум на комфортном уровне при длительных игровых и рабочих нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

MSI использует 16-пиновый разъём питания и ориентируется на блоки питания от 650 Вт, поэтому при апгрейде старой системы потребуется оценить поддержку стандарта ATX 3.x или подобрать надёжный адаптер. Длина около 300 мм и трёхслотовая высота требуют проверять совместимость с корпусом, особенно если планируется вертикальная установка GPU или использование крупных фронтальных радиаторов СЖО.

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Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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