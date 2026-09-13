Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC)

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC - мощная видеокарта среднего-старшего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением TRI FROZR 4 и 16 ГБ GDDR7, рассчитанная на серьёзный QHD- и частичный 4K-гейминг. Форм-фактор длиной около 300 мм и трёхвентиляторный дизайн делают её типичным выбором для полноразмерных игровых сборок и рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC подойдёт геймерам, которые играют в тяжёлые ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками, трассировкой лучей и DLSS 4, и хотят иметь запас по FPS на несколько лет вперёд. Для создателей контента 16 ГБ видеопамяти важны в проектах с тяжёлыми сценами, большой хронологией и использованием AI-инструментов, где меньший объём VRAM становится ограничением.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2647 МГц (до 2662 МГц в Extreme Mode), а тесты показывают высокие значения FPS как в 1080p, так и в 1440p на ультра-пресетах с включённым RT, особенно в сочетании с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать современные 4K- и 8K-мониторы с высокой частотой. Охлаждение TRI FROZR 4 с тремя STORMFORCE-вентиляторами, крупным радиатором и опорной пластиной эффективно отводит до 180 Вт тепла, удерживая температуры и шум на комфортном уровне при длительных игровых и рабочих нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

MSI использует 16-пиновый разъём питания и ориентируется на блоки питания от 650 Вт, поэтому при апгрейде старой системы потребуется оценить поддержку стандарта ATX 3.x или подобрать надёжный адаптер. Длина около 300 мм и трёхслотовая высота требуют проверять совместимость с корпусом, особенно если планируется вертикальная установка GPU или использование крупных фронтальных радиаторов СЖО.