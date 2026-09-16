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Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка

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Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 1
Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 2
Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Синяя Птица
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 1
  • Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 2
  • Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Синяя Птица
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Семь акцентов, Титры, Город, Старушка с птицей, Появление феи, Пробег мальчика с птицей, Лампа, Лампа. Окно и занавески, Синяя птица на чердаке, Пробег к чердаку, Дедушка и бабушка, Кот хватает птицу, Пёс во дворе, Пёс (вальс), Кот в подворотне, Поиски, Толстяк ползает, Погоня, Полёт, Пёс и дети, Толстяк падает, Появление машины Толстяка, Пёс обнюхивает машину, Проезд машины Толстяка, Атомный гриб, Отъезд машины, Появление феи, Пёс и фея, Шахта. Капли, Дети уходят в шахту, Шахта, Выход из шахты.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка

"Синяя Птица" - саундтрек к мультфильму "Синяя птица" (1969) в исполнении оркестра Геннадия Гладкова, выпущенный в 2025 году. Запись 2024 года. Геннадий Гладков - известный советский и российский композитор. Его произведения отличаются особой мелодичностью и запоминаемостью. Гладков мастерски соединил классические музыкальные традиции с современными ритмами, что сделало его композиции популярными среди нескольких поколений слушателей. "Синяя птица" - советский полнометражный мультипликационный фильм, созданный студией "Союзмультфильм" в 1969 году. Этот мультфильм представляет собой сатирическую сказку, основанную на одноимённой пьесе Мориса Метерлинка. Режиссёром и автором сценария выступил Василий Ливанов, известный своими работами в анимации и кино. Издание номерное. Внутренний конверт с полноцветной печатью. Буклет 14 полос. Мультипликационный фильм «Синяя птица» снят в 1969 году режиссёром Василием Ливановым по пьесе Мориса Метерлинка. Для настоящего альбома осуществлена новая запись музыки по оригинальной партитуре Геннадия Гладкова.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Синяя Птица
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Семь акцентов, Титры, Город, Старушка с птицей, Появление феи, Пробег мальчика с птицей, Лампа, Лампа. Окно и занавески, Синяя птица на чердаке, Пробег к чердаку, Дедушка и бабушка, Кот хватает птицу, Пёс во дворе, Пёс (вальс), Кот в подворотне, Поиски, Толстяк ползает, Погоня, Полёт, Пёс и дети, Толстяк падает, Появление машины Толстяка, Пёс обнюхивает машину, Проезд машины Толстяка, Атомный гриб, Отъезд машины, Появление феи, Пёс и фея, Шахта. Капли, Дети уходят в шахту, Шахта, Выход из шахты.
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
"Синяя Птица" - саундтрек к мультфильму "Синяя птица" (1969) в исполнении оркестра Геннадия Гладкова, выпущенный в 2025 году. Запись 2024 года. Геннадий Гладков - известный советский и российский композитор. Его произведения отличаются особой мелодичностью и запоминаемостью. Гладков мастерски соединил классические музыкальные традиции с современными ритмами, что сделало его композиции популярными среди нескольких поколений слушателей. "Синяя птица" - советский полнометражный мультипликационный фильм, созданный студией "Союзмультфильм" в 1969 году. Этот мультфильм представляет собой сатирическую сказку, основанную на одноимённой пьесе Мориса Метерлинка. Режиссёром и автором сценария выступил Василий Ливанов, известный своими работами в анимации и кино. Издание номерное. Внутренний конверт с полноцветной печатью. Буклет 14 полос. Мультипликационный фильм «Синяя птица» снят в 1969 году режиссёром Василием Ливановым по пьесе Мориса Метерлинка. Для настоящего альбома осуществлена новая запись музыки по оригинальной партитуре Геннадия Гладкова.


Теги товара: Limited Edition
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Купить Сказки - Синяя Птица (Гладков Г.) (Lp, Limited Ed., Numbered) (4680068805807) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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