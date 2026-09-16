Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (4680068806354) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (4680068806354) виниловая пластинка
Слово Эдмунду Шклярскому: Желание издать оригинальную запись альбома Дым возникло не сегодня. Другое дело, что только сейчас, спустя 45 лет, эта идея смогла реализоваться. Во-первых, только оригинальная запись впитала в себя дух времени. Во-вторых, некоторые песни не получилось записать в 1982 году. Почему? Ответ прост: банально не хватило времени на студии. Зато сейчас, издавая альбом Дым, мы смогли дополнить оригинальную запись двумя песнями - бонусами. Для этого мы и собрались на студии Мелодия с Жаком (Евгением Волощуком) и Алексеем Добычиным. К сожалению, с нами давно нет Али Бахтиярова, который записывал ударные партии альбома Дым. Сегодня ударные песен – бонусов записал Ильгиз Юнусов. Песню Леши Добычина «Что смотришь в небо» мы записали в том самом составе, что и был записан Дым (кроме, конечно, Алика Бахтиярова). А в записи моей песни «Молчание» участвовал еще Марат Корчемный и Станислав Шклярский. Мы думаем, что издание дополненного альбома Дым станет отличным и долгожданным подарком всем любителям музыки Пикника. Особенно если сказать, что это произойдет в юбилейный год Пикника. Группа собирается отметить свое 45-летие. И как видно из вышесказанного, 45-летие группы совпадает с юбилеем записи альбома Дым.
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Теги товара: Пикник
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Теги товара: Пикник
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