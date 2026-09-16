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Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка

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Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 1
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 2
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 3
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 4
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 5
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 6
Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Инна Пиварс И Гистрионы
Альбом (сингл)
Певчие Птицы В Лесу Берендеев
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 1
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 2
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 3
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 4
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 5
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 6
  • Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Инна Пиварс И Гистрионы
Альбом (сингл)
Певчие Птицы В Лесу Берендеев
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Intro), Синий Лес, Восточная, Аленушка, За Стеной Блуждающих Снов, Узор На Греческой Вазе, Предание Девичьего поля, Гонка В Ночи (Инстр.), В Тяжелой Броне, В Старом Замке, Корабли, Певчие Птицы В Лесу Берендеев - 2 (Outro)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Intro), Синий Лес, Восточная, Аленушка, За Стеной Блуждающих Снов, Узор На Греческой Вазе, Предание Девичьего поля, Гонка В Ночи (Инстр.), В Тяжелой Броне, В Старом Замке, Корабли, Певчие Птицы В Лесу Берендеев - 2 (Outro)

Отзывы о товаре Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Инна Пиварс И Гистрионы
Альбом (сингл)
Певчие Птицы В Лесу Берендеев
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Intro), Синий Лес, Восточная, Аленушка, За Стеной Блуждающих Снов, Узор На Греческой Вазе, Предание Девичьего поля, Гонка В Ночи (Инстр.), В Тяжелой Броне, В Старом Замке, Корабли, Певчие Птицы В Лесу Берендеев - 2 (Outro)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Intro), Синий Лес, Восточная, Аленушка, За Стеной Блуждающих Снов, Узор На Греческой Вазе, Предание Девичьего поля, Гонка В Ночи (Инстр.), В Тяжелой Броне, В Старом Замке, Корабли, Певчие Птицы В Лесу Берендеев - 2 (Outro)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Инна Пиварс И Гистрионы - Певчие Птицы В Лесу Берендеев (Yelow Vinyl) (4680068800659) виниловая пластинка - по цене 2630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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