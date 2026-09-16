Игорь Николаев - Неисправимый Романтик (Crystal Blue Vinyl) (4680068806323) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Неисправимый Романтик
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 718407
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2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Неисправимый Романтик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Неисправимый романтик, Восемнадцать лет, Это не ты, это не я, Синий ветер, белый лён feat. Люся Чеботина, Под сахалинским небом, Заблудилась осень, Фантастика, Любовь моей жизни, Разговоры по душам, Родные люди feat. Юлия Проскурякова
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Игорь Николаев - Неисправимый Романтик (Crystal Blue Vinyl) (4680068806323) виниловая пластинка
"Неисправимый Романтик" - альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева. Исполнитель: Игорь Николаев Игорь Юрьевич Николаев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Неисправимый Романтик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Неисправимый романтик, Восемнадцать лет, Это не ты, это не я, Синий ветер, белый лён feat. Люся Чеботина, Под сахалинским небом, Заблудилась осень, Фантастика, Любовь моей жизни, Разговоры по душам, Родные люди feat. Юлия Проскурякова
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Неисправимый Романтик" - альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева. Исполнитель: Игорь Николаев Игорь Юрьевич Николаев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Игорь Николаев - Неисправимый Романтик (Crystal Blue Vinyl) (4680068806323) виниловая пластинка - по цене 2980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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