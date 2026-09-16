Top.Mail.Ru
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влюбленный В Музыку, Моя Любовь, Я Возвращался Домой, Странные Дни, Симона, Похожа На Мечту, Спекулянт, Когда Меня Ты Позовёшь, Ромео И Джульетта, Вспоминай, Когда Наступить Май, Как Ты Живешь Без Меня, Нет Я Не Верю, Я Не Забуду Тебя, Пять Минут До Дома Твоего, Желтая Дорога, СЗ. Душа, Ты Позвони Мне Среди Ночи, Семь Морей, Сб. Возьми Меня, Небесное Притяжение, Осень Нашей Любви, Пристань Твоей Надежды, Белые Дикие Кони, Зачем УходишьТы, Пороги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Влюбленный В Музыку, Моя Любовь, Я Возвращался Домой, Странные Дни, Симона, Похожа На Мечту, Спекулянт, Когда Меня Ты Позовёшь, Ромео И Джульетта, Вспоминай, Когда Наступить Май, Как Ты Живешь Без Меня, Нет Я Не Верю, Я Не Забуду Тебя, Пять Минут До Дома Твоего, Желтая Дорога, СЗ. Душа, Ты Позвони Мне Среди Ночи, Семь Морей, Сб. Возьми Меня, Небесное Притяжение, Осень Нашей Любви, Пристань Твоей Надежды, Белые Дикие Кони, Зачем УходишьТы, Пороги



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влюбленный В Музыку, Моя Любовь, Я Возвращался Домой, Странные Дни, Симона, Похожа На Мечту, Спекулянт, Когда Меня Ты Позовёшь, Ромео И Джульетта, Вспоминай, Когда Наступить Май, Как Ты Живешь Без Меня, Нет Я Не Верю, Я Не Забуду Тебя, Пять Минут До Дома Твоего, Желтая Дорога, СЗ. Душа, Ты Позвони Мне Среди Ночи, Семь Морей, Сб. Возьми Меня, Небесное Притяжение, Осень Нашей Любви, Пристань Твоей Надежды, Белые Дикие Кони, Зачем УходишьТы, Пороги
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Влюбленный В Музыку, Моя Любовь, Я Возвращался Домой, Странные Дни, Симона, Похожа На Мечту, Спекулянт, Когда Меня Ты Позовёшь, Ромео И Джульетта, Вспоминай, Когда Наступить Май, Как Ты Живешь Без Меня, Нет Я Не Верю, Я Не Забуду Тебя, Пять Минут До Дома Твоего, Желтая Дорога, СЗ. Душа, Ты Позвони Мне Среди Ночи, Семь Морей, Сб. Возьми Меня, Небесное Притяжение, Осень Нашей Любви, Пристань Твоей Надежды, Белые Дикие Кони, Зачем УходишьТы, Пороги


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (2Lp) (4680068805142) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...