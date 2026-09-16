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Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '84
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '84
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я Не Звоню, Чудо-сновидения, Волшебный Плот, Озаренье, Простой Сюжет, Так Будь Же Счастлива Теперь, Твой Любимый Мотив, Я Петь Не Буду Серенады
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка

Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. «Динамик» была одной из самых популярных рок-групп 80-х. Возглавляемая Владимиром Кузьминым, она объединяла талантливых музыкантов и создавала энергичную и запоминающуюся музыку. Группа прославилась своим уникальным стилем и захватывающими выступлениями. В 1984 году «Динамик» выпускает свой новый альбом под названием «Чудо сновидения». Музыканты показали свой талант не только в написании текстов и мелодий, но и в создании атмосферы, которая переносит слушателя в мир мечты и фантазий. Альбом «Чудо сновидения» был поистине романтичным и волнующим. Многие поклонники «Динамика» знали песни с этого альбома наизусть.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '84
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я Не Звоню, Чудо-сновидения, Волшебный Плот, Озаренье, Простой Сюжет, Так Будь Же Счастлива Теперь, Твой Любимый Мотив, Я Петь Не Буду Серенады
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. «Динамик» была одной из самых популярных рок-групп 80-х. Возглавляемая Владимиром Кузьминым, она объединяла талантливых музыкантов и создавала энергичную и запоминающуюся музыку. Группа прославилась своим уникальным стилем и захватывающими выступлениями. В 1984 году «Динамик» выпускает свой новый альбом под названием «Чудо сновидения». Музыканты показали свой талант не только в написании текстов и мелодий, но и в создании атмосферы, которая переносит слушателя в мир мечты и фантазий. Альбом «Чудо сновидения» был поистине романтичным и волнующим. Многие поклонники «Динамика» знали песни с этого альбома наизусть.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Динамик '84 (Чудо-Сновидения) (Orange Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804701) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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