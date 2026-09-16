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Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка

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Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка - фото 1
Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Яак Йола
Альбом (сингл)
Быть Самим Собой
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка - фото 1
  • Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4742252007234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Яак Йола
Альбом (сингл)
Быть Самим Собой
Жанр
Ретро
Трек-лист
Быть Самим Собой = J??da Iseeendaks (Karussell), Пощадите Моё Сердце = Hoidke Mu S?dant, Арена = Areen, Ни Дня Без Тебя = Mitte P?evagi Sinuta, Спасибо, Любовь = T?nan, Armastus, Хватит Ждать = Aitab Ootamisest, Дело Случая = K?ik On Juhus, Фотографии Любимых = Armastatute Fotod, Давай Поиграем В Любвь = M?ngigem Armastust, Счастье Прикоснётся К Нам = ?nn Puudutab Meid, Как Жаль = Kui Kahju, Прощальный День - Lahkumisp?ev
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка

Советский и эстонский эстрадный певец. Заслуженный артист Эстонской ССР. Один из самых популярных артистов в СССР 1970 — начале 1980-х годов.

Отзывы о товаре Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4742252007234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Яак Йола
Альбом (сингл)
Быть Самим Собой
Жанр
Ретро
Трек-лист
Быть Самим Собой = J??da Iseeendaks (Karussell), Пощадите Моё Сердце = Hoidke Mu S?dant, Арена = Areen, Ни Дня Без Тебя = Mitte P?evagi Sinuta, Спасибо, Любовь = T?nan, Armastus, Хватит Ждать = Aitab Ootamisest, Дело Случая = K?ik On Juhus, Фотографии Любимых = Armastatute Fotod, Давай Поиграем В Любвь = M?ngigem Armastust, Счастье Прикоснётся К Нам = ?nn Puudutab Meid, Как Жаль = Kui Kahju, Прощальный День - Lahkumisp?ev
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Советский и эстонский эстрадный певец. Заслуженный артист Эстонской ССР. Один из самых популярных артистов в СССР 1970 — начале 1980-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Яак Йола - Быть Самим Собой (Limited Ed., Numbered) (4742252007234) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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