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Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Театре Кукол
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Театре Кукол
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Добрый день! Извините за небольшую задержку…, Товарищи ученые..., Жертва телевидения, Мы вращаем Землю, Тот, который не стрелял, Диалог в цирке, Кто кончил жизнь трагически…, Горизонт, Песенка плагиатора, или Посещение музы. История Остапа Бендера, Вдох глубокий…, Про прыгуна в длину, Разбег, толчок…., Я бегу, бегу, бегу…, Песня микрофона, Милицейский протокол, Ой, где был я вчера..., Там у соседей пир горой…, Честь шахматной короны, Игра, Рвусь из сил и из всех сухожилий…, Мишка Шифман башковит
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Добрый день! Извините за небольшую задержку…, Товарищи ученые..., Жертва телевидения, Мы вращаем Землю, Тот, который не стрелял, Диалог в цирке, Кто кончил жизнь трагически…, Горизонт, Песенка плагиатора, или Посещение музы. История Остапа Бендера, Вдох глубокий…, Про прыгуна в длину, Разбег, толчок…., Я бегу, бегу, бегу…, Песня микрофона, Милицейский протокол, Ой, где был я вчера..., Там у соседей пир горой…, Честь шахматной короны, Игра, Рвусь из сил и из всех сухожилий…, Мишка Шифман башковит…, Прощание со слушателями, В заповеднике, вот в каком - забыл…



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Театре Кукол
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Добрый день! Извините за небольшую задержку…, Товарищи ученые..., Жертва телевидения, Мы вращаем Землю, Тот, который не стрелял, Диалог в цирке, Кто кончил жизнь трагически…, Горизонт, Песенка плагиатора, или Посещение музы. История Остапа Бендера, Вдох глубокий…, Про прыгуна в длину, Разбег, толчок…., Я бегу, бегу, бегу…, Песня микрофона, Милицейский протокол, Ой, где был я вчера..., Там у соседей пир горой…, Честь шахматной короны, Игра, Рвусь из сил и из всех сухожилий…, Мишка Шифман башковит
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Добрый день! Извините за небольшую задержку…, Товарищи ученые..., Жертва телевидения, Мы вращаем Землю, Тот, который не стрелял, Диалог в цирке, Кто кончил жизнь трагически…, Горизонт, Песенка плагиатора, или Посещение музы. История Остапа Бендера, Вдох глубокий…, Про прыгуна в длину, Разбег, толчок…., Я бегу, бегу, бегу…, Песня микрофона, Милицейский протокол, Ой, где был я вчера..., Там у соседей пир горой…, Честь шахматной короны, Игра, Рвусь из сил и из всех сухожилий…, Мишка Шифман башковит…, Прощание со слушателями, В заповеднике, вот в каком - забыл…


Теги товара: Эстрада
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Купить Владимир Высоцкий - Концерт В Театре Кукол (2Lp) (4680068801038) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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