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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Вступительное слово А.Б. Черномордика, Мы вращаем Землю, Рассказ об авторской песне, о записях, о подражателях, Тот, который не стрелял, Рассказ о военных песнях, Случай в ресторане, Рассказ об индуизме, Песня о переселении душ, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Рассказ о работе для детей, о пластинке “Алиса в стране чудес”, Послушайте все…, Сторона Б:, Рассказ о каннибализме, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу из Парижа, Р
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка

Выступление Владимира Высоцкого в ДК им. Парижской Коммуны в Москве состоялось 27 марта 1980 года, за четыре месяца до смерти поэта. Это один из самых продолжительных публичных концертов В.Высоцкого, сохранившихся в записи.



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Вступительное слово А.Б. Черномордика, Мы вращаем Землю, Рассказ об авторской песне, о записях, о подражателях, Тот, который не стрелял, Рассказ о военных песнях, Случай в ресторане, Рассказ об индуизме, Песня о переселении душ, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Рассказ о работе для детей, о пластинке “Алиса в стране чудес”, Послушайте все…, Сторона Б:, Рассказ о каннибализме, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу из Парижа, Р
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Выступление Владимира Высоцкого в ДК им. Парижской Коммуны в Москве состоялось 27 марта 1980 года, за четыре месяца до смерти поэта. Это один из самых продолжительных публичных концертов В.Высоцкого, сохранившихся в записи.


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Высоцкий - Концерт В Дк Имени Парижской Коммуны (2Lp) (4640004134484) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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