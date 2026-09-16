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Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка

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Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 1
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 2
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 3
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 4
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 5
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 6
Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
С Кем Ты?
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
С Кем Ты?
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Воля И Разум, Встань, Страх Преодолей, Здесь Куют Металл, С Кем Ты?, Без Тебя, Память О..., Икар, Игры Не Для Нас
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка

Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле. "С Кем Ты?" - студийный альбом группы Ария, выпушенный в 1986 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.



Теги товара: Ария, Limited Edition

Отзывы о товаре Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
С Кем Ты?
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Воля И Разум, Встань, Страх Преодолей, Здесь Куют Металл, С Кем Ты?, Без Тебя, Память О..., Икар, Игры Не Для Нас
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле. "С Кем Ты?" - студийный альбом группы Ария, выпушенный в 1986 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.


Теги товара: Ария, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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