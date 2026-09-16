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Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка

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Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Капитан Воронин, Генерал Скобелев, Мальчик, Серые Камни На Зелёной Траве, Когда Пройдет Боль, Нами Торгуют, Меня Зовут Смерть, Трудовая Пчела, Охота На Единорогов, Мир, Как Мы Его Знали
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Этот альбом составлен из записей, сделанных в период с 1986 по 1991 годы и впервые был официально выпущен в августе 2010 года. Десять треков, которые прозвучат с виниловой пластинки, представлены как в концертном варианте, так и из записей, сделанных в студии ДК Связи и на Мосфильме.

Отзывы о товаре Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Капитан Воронин, Генерал Скобелев, Мальчик, Серые Камни На Зелёной Траве, Когда Пройдет Боль, Нами Торгуют, Меня Зовут Смерть, Трудовая Пчела, Охота На Единорогов, Мир, Как Мы Его Знали
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Этот альбом составлен из записей, сделанных в период с 1986 по 1991 годы и впервые был официально выпущен в августе 2010 года. Десять треков, которые прозвучат с виниловой пластинки, представлены как в концертном варианте, так и из записей, сделанных в студии ДК Связи и на Мосфильме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Наша Жизнь С Точки Зрения Деревьев (4640004135702) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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