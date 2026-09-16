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Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Tonite
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Tonite
Жанр
Диско
Трек-лист
I'll Be Good, Do What You Do, S.O.S For Love, Waiting For Tonight, Somewhere In My Heart, I Wanna Fly, Take A Piece Of My Heart, You Take Me To The Light, Close Your Eyes, Heaven Must Be Missing You, You're My Reason, Love Really Hurts Without You, S.O.S. For Love (Rap Edit), Do What You Do (Rap Edit(
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка

Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла "L.O.V.E. In My Car". Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл "L.O.V.E. In My Car" группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл "You’re A Woman" произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом "Hot Girls, Bad Boys". На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме "L.O.V.E. In My Car") принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Tonite
Жанр
Диско
Трек-лист
I'll Be Good, Do What You Do, S.O.S For Love, Waiting For Tonight, Somewhere In My Heart, I Wanna Fly, Take A Piece Of My Heart, You Take Me To The Light, Close Your Eyes, Heaven Must Be Missing You, You're My Reason, Love Really Hurts Without You, S.O.S. For Love (Rap Edit), Do What You Do (Rap Edit(
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла "L.O.V.E. In My Car". Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл "L.O.V.E. In My Car" группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл "You’re A Woman" произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом "Hot Girls, Bad Boys". На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме "L.O.V.E. In My Car") принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.
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Купить Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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