Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Boys Blue - Tonite (Orange Vinyl) (4680068802677) виниловая пластинка
Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла "L.O.V.E. In My Car". Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл "L.O.V.E. In My Car" группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл "You’re A Woman" произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом "Hot Girls, Bad Boys". На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме "L.O.V.E. In My Car") принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.
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