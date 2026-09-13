Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка
Музыкальное издательство «Мирумир» бесконечно счастливо представить переиздание бэк-каталога самой ожидаемой на виниле российской группы «Браво»! Группу «Браво» представлять не нужно — их песни поют уже более 30 лет, они не исчезают из радиоэфира и концертных площадок, и сама группа до сих пор находится в отличной форме. «Мирумир» начинает переиздание альбомов «Браво» тремя ярчайшими моментами истории группы. Момент второй: «Браво» и Валерий Сюткин. «Дорога в облака» – единственный студийный альбом группы с Валерием Сюткиным, который не был выпущен на виниле в год своего издания (1994), так как в этом году производство винила в России было практически прекращено, а основными аудионосителями стали кассеты и набиравшие популярность компакт-диски. На «Дороге в облака» группа уже начала отходить в сторону от ярлыка «ретро-стиляжничества», который приклеился к «Браво» после альбомов «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». «Бронебойных» хитов на пластинке достаточно – «Дорога в облака», «Любите, девушки», «Однажды», «Лучший город Земли» (дуэт с Муслимом Магомаевым). Вскоре после выхода альбома группа объявила, что Валерий Сюткин начинает сольную карьеру, и после серии прощальных концертов начала готовить программу с другим вокалистом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка