Браво - Бравоспектива (Orange & Blue Vinyl) (2Lp) (4630038842165) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Бравоспектива
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718303
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630038842165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Бравоспектива
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Желтые Ботинки, Медицинский Институт, Ленинградский Рок-Н-Ролл, Старый Отель, Будь Со Мной, Чудесная Страна, В Чём Дело?, Король Оранжевое Лето, Вася, Московский Бит, Оранжевый Галстук, Как Жаль, Дорога В Облака, Любите Девушки, Джамайка, Добрый Вечер, Москва, Замок Из Песка, Ветер Знает, Если Бы На Марсе, Жар-Птица, Это За Окном Рассвет, Этот Город, Любовь Не Горит, Мода, Плохой, Хороший, Злой, 36,6°, От Таганки До Кузьминок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Браво - Бравоспектива (Orange & Blue Vinyl) (2Lp) (4630038842165) виниловая пластинка
Группа БРАВО, продолжает радовать поклонников релизами в год своего 35-летия.В ноябре отгремели концерты в Москве и Петербурге, где был презентован сборник ранее не издававшихся вещей Unrealised. А сейчас, мы рады представить вам сборник "Бравоспектива" от легендарной московской команды, на 180 граммовом цветном виниле, отпечатанном на немецком заводе Optimal Media.На двух цветных пластинках расположилось 27 треков. Вся история группы, все вокалисты (и вокалистки), хиты, раритеты, неизданное. Музыка, которая покоряет сердца всех, вне зависимости от возраста, социального статуса или музыкальных предпочтений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630038842165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Бравоспектива
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Желтые Ботинки, Медицинский Институт, Ленинградский Рок-Н-Ролл, Старый Отель, Будь Со Мной, Чудесная Страна, В Чём Дело?, Король Оранжевое Лето, Вася, Московский Бит, Оранжевый Галстук, Как Жаль, Дорога В Облака, Любите Девушки, Джамайка, Добрый Вечер, Москва, Замок Из Песка, Ветер Знает, Если Бы На Марсе, Жар-Птица, Это За Окном Рассвет, Этот Город, Любовь Не Горит, Мода, Плохой, Хороший, Злой, 36,6°, От Таганки До Кузьминок
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Группа БРАВО, продолжает радовать поклонников релизами в год своего 35-летия.В ноябре отгремели концерты в Москве и Петербурге, где был презентован сборник ранее не издававшихся вещей Unrealised. А сейчас, мы рады представить вам сборник "Бравоспектива" от легендарной московской команды, на 180 граммовом цветном виниле, отпечатанном на немецком заводе Optimal Media.На двух цветных пластинках расположилось 27 треков. Вся история группы, все вокалисты (и вокалистки), хиты, раритеты, неизданное. Музыка, которая покоряет сердца всех, вне зависимости от возраста, социального статуса или музыкальных предпочтений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Браво - Бравоспектива (Orange & Blue Vinyl) (2Lp) (4630038842165) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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