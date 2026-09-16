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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 090 руб. 
Начислим 638 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718234
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка
20 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
АЛЬБОМЫ: Атлантида, Князь Тишины, Титаник, Яблокитай, Чужая Земля, Крылья
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка

Коллекционное издание Лучших номерных альбомов группы Наутилус Помпилиус. Лимитированный номерной Бокс-Сет состоящий из 6-ти топовых альбомов группы Наутилус Помпилиус. Альбомы выпущены на белом виниле. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус) Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна; также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
АЛЬБОМЫ: Атлантида, Князь Тишины, Титаник, Яблокитай, Чужая Земля, Крылья
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Коллекционное издание Лучших номерных альбомов группы Наутилус Помпилиус. Лимитированный номерной Бокс-Сет состоящий из 6-ти топовых альбомов группы Наутилус Помпилиус. Альбомы выпущены на белом виниле. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус) Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна; также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка - по цене 20090 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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