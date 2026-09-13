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Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка

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Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 1
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 2
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 3
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 4
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 5
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 6
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 7
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 8
Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
WHAT WENT DOWN
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 1
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 2
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 3
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 4
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 5
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 6
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 7
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 8
  • Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718178
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732733139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
WHAT WENT DOWN
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What Went Down, Mountain At My Gates, Birch Tree, Give It All, Albatross, Snake Oil, Night Swimmers, London Thunder, Lonely Hunter, A Knife In The Ocean
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка

What Went Down — четвёртый студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный в августе 2015 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732733139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
WHAT WENT DOWN
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What Went Down, Mountain At My Gates, Birch Tree, Give It All, Albatross, Snake Oil, Night Swimmers, London Thunder, Lonely Hunter, A Knife In The Ocean
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
What Went Down — четвёртый студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный в августе 2015 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


Foals - What Went Down (10Th Anniversary) (Coke Bottle Green W/ Black Smoke Marble) (5021732733139) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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