Igor Stravinsky - Le Sacre Du Printemps (Pink) (8719039007325) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Igor Stravinsky
Альбом (сингл)
Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718165
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Igor Stravinsky
Альбом (сингл)
Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction, Augures Printaniers —Danses Des Adolescentes, Jeu Du Rapt, Rondes Printanieres, Jeu Des Cites Rivales, Cortege Du Sage, Le Sage, Danse De La Terre, Introduction, Cercles Mysterieux Des Adolescentes, Glorification De L Elue, Evocation Des Ancetres, Action Rituelle Des Ancetres, Danse Sacrale (L Elue)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Igor Stravinsky - Le Sacre Du Printemps (Pink) (8719039007325) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Augures Printaniers —Danses Des Adolescentes, Jeu Du Rapt, Rondes Printanieres, Jeu Des Cites Rivales, Cortege Du Sage, Le Sage, Danse De La Terre, Introduction, Cercles Mysterieux Des Adolescentes, Glorification De L Elue, Evocation Des Ancetres, Action Rituelle Des Ancetres, Danse Sacrale (L Elue)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Igor Stravinsky
Альбом (сингл)
Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction, Augures Printaniers —Danses Des Adolescentes, Jeu Du Rapt, Rondes Printanieres, Jeu Des Cites Rivales, Cortege Du Sage, Le Sage, Danse De La Terre, Introduction, Cercles Mysterieux Des Adolescentes, Glorification De L Elue, Evocation Des Ancetres, Action Rituelle Des Ancetres, Danse Sacrale (L Elue)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Augures Printaniers —Danses Des Adolescentes, Jeu Du Rapt, Rondes Printanieres, Jeu Des Cites Rivales, Cortege Du Sage, Le Sage, Danse De La Terre, Introduction, Cercles Mysterieux Des Adolescentes, Glorification De L Elue, Evocation Des Ancetres, Action Rituelle Des Ancetres, Danse Sacrale (L Elue)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Igor Stravinsky - Le Sacre Du Printemps (Pink) (8719039007325) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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