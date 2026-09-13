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Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка

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Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 10
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 11
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 12
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 13
Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 10
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 11
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 12
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 13
  • Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718155
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478225260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED!, Honey, The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка

Тейлор Свифт возвращается со своим двенадцатым студийным альбомом «The Life of a Showgirl» — ярким сборником, отражающим восторг и творческий пульс её сценической жизни. В него вошло 12 песен, включая заглавный трек с участием Сабрины Карпентер. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом был создан совместно с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком в 2024 году во время европейского тура Eras. Альбом посвящён карьере певицы как артистки. В то время как «The Tortured Poets Department» исследует более интроспективную территорию, «The Life Of A Showgirl» тяготеет к радостным, драматичным и масштабным моментам. В визуальном плане альбом «The Life of a Showgirl» представляет собой, пожалуй, самый смелый образ в карьере Свифт. Обложка альбома, фотографами которой выступили Mert and Marcus, вдохновлена ??эстетикой танцовщиц, сочетающей в себе гламур, перформанс и зрелищность. На обложке Свифт изображена под водой в боди, напоминающем классические силуэты танцовщиц, а цветовая палитра включает насыщенные оттенки оранжевого и мятно-зелёного.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478225260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED!, Honey, The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тейлор Свифт возвращается со своим двенадцатым студийным альбомом «The Life of a Showgirl» — ярким сборником, отражающим восторг и творческий пульс её сценической жизни. В него вошло 12 песен, включая заглавный трек с участием Сабрины Карпентер. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом был создан совместно с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком в 2024 году во время европейского тура Eras. Альбом посвящён карьере певицы как артистки. В то время как «The Tortured Poets Department» исследует более интроспективную территорию, «The Life Of A Showgirl» тяготеет к радостным, драматичным и масштабным моментам. В визуальном плане альбом «The Life of a Showgirl» представляет собой, пожалуй, самый смелый образ в карьере Свифт. Обложка альбома, фотографами которой выступили Mert and Marcus, вдохновлена ??эстетикой танцовщиц, сочетающей в себе гламур, перформанс и зрелищность. На обложке Свифт изображена под водой в боди, напоминающем классические силуэты танцовщиц, а цветовая палитра включает насыщенные оттенки оранжевого и мятно-зелёного.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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