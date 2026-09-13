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Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка

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Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 1
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 2
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 3
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 4
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 5
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 6
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 7
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 8
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 9
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 10
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 11
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Sailing To Philadelphia
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 10
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 11
  • Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718142
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478364242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Sailing To Philadelphia
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
What It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка

В честь 25-летия Sailing To Philadelphia, второго сольного студийного лонгплея британского автора-исполнителя и гитариста Марка Нопфлера, альбом впервые выходит ограниченным тиражом на ультра-прозрачном двойном виниле. Не содержит ничего, кроме изысканных песен, в которых уникальным образом сочетаются корни британской и американской культуры. Однако большинство поклонников Нопфлера согласятся с тем, что бывший фронтмен Dire Straits собрал особенно богатый урожай, когда 26 сентября 2000 года выпустил свой второй LP под собственным именем, Sailing To Philadelphia. С тех пор продуктивность Марка пошла в обратном направлении, чем у большинства давно работающих артистов. За следующие 15 лет он записал еще шесть сольных пластинок, а также множество других работ, выступлений в качестве гостя и постоянно расширяющегося гастрольного графика. Sailing To Philadelphia вышел в 2000 году, спустя четыре года после официального сольного дебюта Нопфлера (не считая саундтреков к фильмам) Golden Heart. Альбом вошел в пятерку лучших хитов по всей Европе, достигнув первого места в Германии и Италии, а также получил золотой сертификат в Великобритании, США, Австралии и других странах, и платиновый еще в ряде стран. Среди дюжины других песен альбома было гостевое участие другого знаменитого исполнителя, которым Марк очень восхищался, Ван Моррисона, в песне "The Last Laugh". Альбом является фаворитом среди сольных работ Марка и содержит лид-сингл "What It Is", а также треки "Sailing To Philadelphia" и "The Last Laugh", в записи которых приняли участие Джеймс Тейлор, Ван Моррисон, Крис Диффорд и Гленн Тилбрук из Squeeze. Sailing to Philadelphia был записан в Нэшвилле и спродюсирован Нопфлером и Чаком Эйнлеем.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478364242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Sailing To Philadelphia
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
What It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
В честь 25-летия Sailing To Philadelphia, второго сольного студийного лонгплея британского автора-исполнителя и гитариста Марка Нопфлера, альбом впервые выходит ограниченным тиражом на ультра-прозрачном двойном виниле. Не содержит ничего, кроме изысканных песен, в которых уникальным образом сочетаются корни британской и американской культуры. Однако большинство поклонников Нопфлера согласятся с тем, что бывший фронтмен Dire Straits собрал особенно богатый урожай, когда 26 сентября 2000 года выпустил свой второй LP под собственным именем, Sailing To Philadelphia. С тех пор продуктивность Марка пошла в обратном направлении, чем у большинства давно работающих артистов. За следующие 15 лет он записал еще шесть сольных пластинок, а также множество других работ, выступлений в качестве гостя и постоянно расширяющегося гастрольного графика. Sailing To Philadelphia вышел в 2000 году, спустя четыре года после официального сольного дебюта Нопфлера (не считая саундтреков к фильмам) Golden Heart. Альбом вошел в пятерку лучших хитов по всей Европе, достигнув первого места в Германии и Италии, а также получил золотой сертификат в Великобритании, США, Австралии и других странах, и платиновый еще в ряде стран. Среди дюжины других песен альбома было гостевое участие другого знаменитого исполнителя, которым Марк очень восхищался, Ван Моррисона, в песне "The Last Laugh". Альбом является фаворитом среди сольных работ Марка и содержит лид-сингл "What It Is", а также треки "Sailing To Philadelphia" и "The Last Laugh", в записи которых приняли участие Джеймс Тейлор, Ван Моррисон, Крис Диффорд и Гленн Тилбрук из Squeeze. Sailing to Philadelphia был записан в Нэшвилле и спродюсирован Нопфлером и Чаком Эйнлеем.


Теги товара: Limited Edition
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