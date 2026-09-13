Описание товара Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultra Clear) (0602478364242) виниловая пластинка

В честь 25-летия Sailing To Philadelphia, второго сольного студийного лонгплея британского автора-исполнителя и гитариста Марка Нопфлера, альбом впервые выходит ограниченным тиражом на ультра-прозрачном двойном виниле. Не содержит ничего, кроме изысканных песен, в которых уникальным образом сочетаются корни британской и американской культуры. Однако большинство поклонников Нопфлера согласятся с тем, что бывший фронтмен Dire Straits собрал особенно богатый урожай, когда 26 сентября 2000 года выпустил свой второй LP под собственным именем, Sailing To Philadelphia. С тех пор продуктивность Марка пошла в обратном направлении, чем у большинства давно работающих артистов. За следующие 15 лет он записал еще шесть сольных пластинок, а также множество других работ, выступлений в качестве гостя и постоянно расширяющегося гастрольного графика. Sailing To Philadelphia вышел в 2000 году, спустя четыре года после официального сольного дебюта Нопфлера (не считая саундтреков к фильмам) Golden Heart. Альбом вошел в пятерку лучших хитов по всей Европе, достигнув первого места в Германии и Италии, а также получил золотой сертификат в Великобритании, США, Австралии и других странах, и платиновый еще в ряде стран. Среди дюжины других песен альбома было гостевое участие другого знаменитого исполнителя, которым Марк очень восхищался, Ван Моррисона, в песне "The Last Laugh". Альбом является фаворитом среди сольных работ Марка и содержит лид-сингл "What It Is", а также треки "Sailing To Philadelphia" и "The Last Laugh", в записи которых приняли участие Джеймс Тейлор, Ван Моррисон, Крис Диффорд и Гленн Тилбрук из Squeeze. Sailing to Philadelphia был записан в Нэшвилле и спродюсирован Нопфлером и Чаком Эйнлеем.