Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка
"There Existed an Addiction to Blood" - третий студийный альбом американской хип-хоп группы clipping. Он был выпущен 18 октября 2019 года на лейбле Sub Pop. Релиз получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Название альбома происходит от песни Сэма Уэймона "The Blood of Thing (Part 2) Shadow of the Cross", написанной для фильма о вампирах Ganja & Hess. Эта песня также сэмплирована в песне "Blood of the Fang". Clipping - американская экспериментальная хип-хоп группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В состав группы входят рэпер Дэйвид Диггс и продюсеры Уильям Хатсон и Джонатан Снайпс. Группа не рассматривает свое резкое звучание как неприятие мейнстримного хип-хопа или реакцию против него, а считает себя частью традиции хип-хопа таких продюсеров как Dr. Dre, Public Enemy и The Bomb Squad, которые экспериментировали с производством и использовали в своей музыке довольно жесткий саунд. Аналогично, они считают себя рэп-группой, а не индастриал-рэпом, нойз-рэпом или другими жанрами mash-up.
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