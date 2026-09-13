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Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка

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Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 1
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 2
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 3
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 4
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 5
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 6
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 7
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 8
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 9
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 10
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 11
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 12
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 13
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 14
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 15
Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clipping.
Альбом (сингл)
There Existed An Addiction To Blood
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 1
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 2
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 3
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 4
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 5
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 6
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 7
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 8
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 9
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 10
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 11
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 12
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 13
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 14
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 15
  • Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718131
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Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787133011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clipping.
Альбом (сингл)
There Existed An Addiction To Blood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing Is Safe, He Dead, La Mala Ordina, Club Down, Run For Your Life, The Show, All In Your Head, Blood Of The Fang, Story 7, Attunement, D Piano Burning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка

"There Existed an Addiction to Blood" - третий студийный альбом американской хип-хоп группы clipping. Он был выпущен 18 октября 2019 года на лейбле Sub Pop. Релиз получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Название альбома происходит от песни Сэма Уэймона "The Blood of Thing (Part 2) Shadow of the Cross", написанной для фильма о вампирах Ganja & Hess. Эта песня также сэмплирована в песне "Blood of the Fang". Clipping - американская экспериментальная хип-хоп группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В состав группы входят рэпер Дэйвид Диггс и продюсеры Уильям Хатсон и Джонатан Снайпс. Группа не рассматривает свое резкое звучание как неприятие мейнстримного хип-хопа или реакцию против него, а считает себя частью традиции хип-хопа таких продюсеров как Dr. Dre, Public Enemy и The Bomb Squad, которые экспериментировали с производством и использовали в своей музыке довольно жесткий саунд. Аналогично, они считают себя рэп-группой, а не индастриал-рэпом, нойз-рэпом или другими жанрами mash-up.

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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787133011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clipping.
Альбом (сингл)
There Existed An Addiction To Blood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing Is Safe, He Dead, La Mala Ordina, Club Down, Run For Your Life, The Show, All In Your Head, Blood Of The Fang, Story 7, Attunement, D Piano Burning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"There Existed an Addiction to Blood" - третий студийный альбом американской хип-хоп группы clipping. Он был выпущен 18 октября 2019 года на лейбле Sub Pop. Релиз получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Название альбома происходит от песни Сэма Уэймона "The Blood of Thing (Part 2) Shadow of the Cross", написанной для фильма о вампирах Ganja & Hess. Эта песня также сэмплирована в песне "Blood of the Fang". Clipping - американская экспериментальная хип-хоп группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В состав группы входят рэпер Дэйвид Диггс и продюсеры Уильям Хатсон и Джонатан Снайпс. Группа не рассматривает свое резкое звучание как неприятие мейнстримного хип-хопа или реакцию против него, а считает себя частью традиции хип-хопа таких продюсеров как Dr. Dre, Public Enemy и The Bomb Squad, которые экспериментировали с производством и использовали в своей музыке довольно жесткий саунд. Аналогично, они считают себя рэп-группой, а не индастриал-рэпом, нойз-рэпом или другими жанрами mash-up.
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Отзывы


Clipping. - There Existed An Addiction To Blood (0098787133011) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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