Barbra Streisand - Secret Of Life: Partners Volume Two (Aqua) (0198029412215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Secret Of Life: Partners Volume Two
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 718126
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3 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029412215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Secret Of Life: Partners Volume Two
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Barbra Streisand With Paul McCartney–My Valentine, Barbra Streisand With Sam Smith (12)–To Lose You Again, Barbra Streisand With Bob Dylan–The Very Thought Of You, Barbra Streisand With Laufey (2)–Letter To My 13 Year Old Self, Barbra Streisand With Mariah Carey & Ariana Grande–One Heart, One Voice, Barbra Streisand With Tim McGraw–I Love Us, Barbra Streisand With James Taylor (2)–Secret O' Life, Barbra Streisand With Sting–Fragile, Barbra Streisand With Josh Groban–Where Do I Go From You?, Barb
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Barbra Streisand - Secret Of Life: Partners Volume Two (Aqua) (0198029412215) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbra Streisand With Paul McCartney–My Valentine, Barbra Streisand With Sam Smith (12)–To Lose You Again, Barbra Streisand With Bob Dylan–The Very Thought Of You, Barbra Streisand With Laufey (2)–Letter To My 13 Year Old Self, Barbra Streisand With Mariah Carey & Ariana Grande–One Heart, One Voice, Barbra Streisand With Tim McGraw–I Love Us, Barbra Streisand With James Taylor (2)–Secret O' Life, Barbra Streisand With Sting–Fragile, Barbra Streisand With Josh Groban–Where Do I Go From You?, Barbra Streisand With Seal–Love Will Survive
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029412215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Secret Of Life: Partners Volume Two
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Barbra Streisand With Paul McCartney–My Valentine, Barbra Streisand With Sam Smith (12)–To Lose You Again, Barbra Streisand With Bob Dylan–The Very Thought Of You, Barbra Streisand With Laufey (2)–Letter To My 13 Year Old Self, Barbra Streisand With Mariah Carey & Ariana Grande–One Heart, One Voice, Barbra Streisand With Tim McGraw–I Love Us, Barbra Streisand With James Taylor (2)–Secret O' Life, Barbra Streisand With Sting–Fragile, Barbra Streisand With Josh Groban–Where Do I Go From You?, Barb
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbra Streisand With Paul McCartney–My Valentine, Barbra Streisand With Sam Smith (12)–To Lose You Again, Barbra Streisand With Bob Dylan–The Very Thought Of You, Barbra Streisand With Laufey (2)–Letter To My 13 Year Old Self, Barbra Streisand With Mariah Carey & Ariana Grande–One Heart, One Voice, Barbra Streisand With Tim McGraw–I Love Us, Barbra Streisand With James Taylor (2)–Secret O' Life, Barbra Streisand With Sting–Fragile, Barbra Streisand With Josh Groban–Where Do I Go From You?, Barbra Streisand With Seal–Love Will Survive
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Barbra Streisand - Secret Of Life: Partners Volume Two (Aqua) (0198029412215) виниловая пластинка - по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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