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Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка

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Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 1
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 2
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 3
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 4
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 5
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 6
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 7
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 8
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 9
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Poison
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 1
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 2
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 3
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 4
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 5
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 6
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 7
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 8
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 9
  • Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718099
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028043618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Poison
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro (featuring Apocalyptica), Her Voice Resides, Words (To Choke Upon), Tears Don't Fall, Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do), Hit the Floor, All These Things I Hate (Revolve Around Me), Room 409, The Poison, Years Today, Cries in Vain, Spit You Out, The End
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro (featuring Apocalyptica), Her Voice Resides, Words (To Choke Upon), Tears Don't Fall, Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do), Hit the Floor, All These Things I Hate (Revolve Around Me), Room 409, The Poison, Years Today, Cries in Vain, Spit You Out, The End

Отзывы о товаре Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028043618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Poison
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro (featuring Apocalyptica), Her Voice Resides, Words (To Choke Upon), Tears Don't Fall, Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do), Hit the Floor, All These Things I Hate (Revolve Around Me), Room 409, The Poison, Years Today, Cries in Vain, Spit You Out, The End
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro (featuring Apocalyptica), Her Voice Resides, Words (To Choke Upon), Tears Don't Fall, Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do), Hit the Floor, All These Things I Hate (Revolve Around Me), Room 409, The Poison, Years Today, Cries in Vain, Spit You Out, The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bullet For My Valentine - Poison (20Th Anniversary) (Transparent Red) (0198028043618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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