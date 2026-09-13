Boney M. - Rivers Of Babylon (Clear Light Blue) (0198029467512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rivers Of Babylon
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718097
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rivers Of Babylon
Жанр
Диско
Трек-лист
Rivers of Babylon, Rivers of Babylon - 12" Extended Version, Rivers of Babylon - 7" Alternate Version, Rivers of Babylon - Boney M. 2000 Club Mix, Rivers of Babylon - Echolot Fox Mix, Rivers of Babylon - Nick Raider Club Party Mix, Brown Girl In The Ring, Brown Girl In The Ring - Remix '93 - Club Mix Rap
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M. - Rivers Of Babylon (Clear Light Blue) (0198029467512) виниловая пластинка
Это прекрасное издание на прозрачном светло-голубом виниле отдает дань уважения самым успешным мировым синглам Boney M.: «Rivers of Babylon» и «Brown Girl in the Ring», выпущенным первоначально в 1978 году в виде двойной пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rivers Of Babylon
Жанр
Диско
Трек-лист
Rivers of Babylon, Rivers of Babylon - 12" Extended Version, Rivers of Babylon - 7" Alternate Version, Rivers of Babylon - Boney M. 2000 Club Mix, Rivers of Babylon - Echolot Fox Mix, Rivers of Babylon - Nick Raider Club Party Mix, Brown Girl In The Ring, Brown Girl In The Ring - Remix '93 - Club Mix Rap
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Это прекрасное издание на прозрачном светло-голубом виниле отдает дань уважения самым успешным мировым синглам Boney M.: «Rivers of Babylon» и «Brown Girl in the Ring», выпущенным первоначально в 1978 году в виде двойной пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Boney M. - Rivers Of Babylon (Clear Light Blue) (0198029467512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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