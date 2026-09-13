A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка
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Описание товара A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка
Давно утерянные хип-хоп-записи наконец-то снова будут доступны на виниле в 2024 году - альбом A Tribe Called Quest "The Low End Theory" с культовыми треками "Check The Rhime", "Jazz (We Got)" и "Scenario" справедливо считается их шедевром, и этот влиятельный альбом не был доступен на виниле за пределами США в течение многих лет. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».
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