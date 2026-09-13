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A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка

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A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 1
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 2
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 3
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 4
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 5
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 6
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 7
A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Low End Theory
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 1
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 2
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 3
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 4
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 5
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 6
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 7
  • A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718090
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Low End Theory
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Excursions, Buggin' out, Rap Promoter, Butter, Verses from the Abstract, Show Business, Vibes and Stuff, Infamous Date Rape, Check the Rhime, Everything is Fair, Jazz (We've Got), Skypager, What?, Scenario
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка

Давно утерянные хип-хоп-записи наконец-то снова будут доступны на виниле в 2024 году - альбом A Tribe Called Quest "The Low End Theory" с культовыми треками "Check The Rhime", "Jazz (We Got)" и "Scenario" справедливо считается их шедевром, и этот влиятельный альбом не был доступен на виниле за пределами США в течение многих лет. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».

Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Low End Theory (0196588848711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Low End Theory
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Excursions, Buggin' out, Rap Promoter, Butter, Verses from the Abstract, Show Business, Vibes and Stuff, Infamous Date Rape, Check the Rhime, Everything is Fair, Jazz (We've Got), Skypager, What?, Scenario
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Давно утерянные хип-хоп-записи наконец-то снова будут доступны на виниле в 2024 году - альбом A Tribe Called Quest "The Low End Theory" с культовыми треками "Check The Rhime", "Jazz (We Got)" и "Scenario" справедливо считается их шедевром, и этот влиятельный альбом не был доступен на виниле за пределами США в течение многих лет. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».
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Отзывы


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