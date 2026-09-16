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Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка

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Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 1
Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 2
Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 3
Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 4
Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 5
Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Machine World
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Machine World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Never Say Die, Eye Of The World, Walls Of Fire, Time Will Tell, Dragons Rising, Stone Cold, Machine World, Stand Against The King, Break It Up, Contortions Of Time, Wings Of Deliverance, Touching The Rainbow, I Will Be There, Forevermore, H.M. Powered Man, Starbreaker
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка

«Reforged - Machine World» — третья и заключительная глава серии «Reforged». Основатель группы Пит Зильк перезаписал классические хиты эпохи нойза, придав им современное звучание. Альбом, включающий такие хиты, как «Machine World», «Eye Of The World» и «Contortions Of Time», задаёт новые стандарты. Приобретайте последнюю главу прямо сейчас!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Machine World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Never Say Die, Eye Of The World, Walls Of Fire, Time Will Tell, Dragons Rising, Stone Cold, Machine World, Stand Against The King, Break It Up, Contortions Of Time, Wings Of Deliverance, Touching The Rainbow, I Will Be There, Forevermore, H.M. Powered Man, Starbreaker
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Reforged - Machine World» — третья и заключительная глава серии «Reforged». Основатель группы Пит Зильк перезаписал классические хиты эпохи нойза, придав им современное звучание. Альбом, включающий такие хиты, как «Machine World», «Eye Of The World» и «Contortions Of Time», задаёт новые стандарты. Приобретайте последнюю главу прямо сейчас!


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Savior - Reforged - Machine World (Starbreaker Blue) (4262464739926) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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