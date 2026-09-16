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Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка

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Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 2
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 3
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 4
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 5
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 6
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 7
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 8
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 9
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 10
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 11
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 12
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 13
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 14
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 15
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 16
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 17
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Borderland
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 2
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 3
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 4
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 5
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 6
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 7
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 8
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 9
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 10
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 11
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 12
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 13
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 14
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 15
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 16
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 17
  • Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981706351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Borderland
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Circle, Bones, Dancing Shadow, Fog to Fog, The Strange, Tempest, Light and Shadow, The Lantern, Borderland, Despair, War Band, Rowan and the Cloud
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка

«Borderland» — новый, пятнадцатый альбом финской метал-группы Amorphis. Издание на золотом виниле в гейтфолде «Borderland» — первый альбом Amorphis, записанный совместно с датским продюсером Якобом Хансеном. У Amorphis очень самобытное звучание и уникальный подход к созданию музыки. Шесть ярких личностей в группе, естественно, привносят свои собственные сложности в процесс производства, особенно для продюсера. Хансен был выбран по нескольким важным причинам: он работал с впечатляюще разнообразным кругом артистов и является невероятно спокойным, креативным и изобретательным продюсером. Автором текстов песен вновь стал Пекка Кайнулайнен, а обложку альбома создала голландская художница Маральд Ван Хаастерен. Пекка Кайнулайнен описывает темы альбома следующим образом: «Поколения до нас, наши предки, тоже пережили смерть и разрушение. В честь мифологии человечества и слушателей Amorphis я написал тексты песен, которые, надеюсь, передают то смирение и силу, на которые всегда полагалось человечество».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981706351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Borderland
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Circle, Bones, Dancing Shadow, Fog to Fog, The Strange, Tempest, Light and Shadow, The Lantern, Borderland, Despair, War Band, Rowan and the Cloud
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Borderland» — новый, пятнадцатый альбом финской метал-группы Amorphis. Издание на золотом виниле в гейтфолде «Borderland» — первый альбом Amorphis, записанный совместно с датским продюсером Якобом Хансеном. У Amorphis очень самобытное звучание и уникальный подход к созданию музыки. Шесть ярких личностей в группе, естественно, привносят свои собственные сложности в процесс производства, особенно для продюсера. Хансен был выбран по нескольким важным причинам: он работал с впечатляюще разнообразным кругом артистов и является невероятно спокойным, креативным и изобретательным продюсером. Автором текстов песен вновь стал Пекка Кайнулайнен, а обложку альбома создала голландская художница Маральд Ван Хаастерен. Пекка Кайнулайнен описывает темы альбома следующим образом: «Поколения до нас, наши предки, тоже пережили смерть и разрушение. В честь мифологии человечества и слушателей Amorphis я написал тексты песен, которые, надеюсь, передают то смирение и силу, на которые всегда полагалось человечество».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Borderland (Gold Opaque Bones) (4251981706351) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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