Pink Floyd - Piper At The Gates Of Dawn (0888751841819) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Piper At The Gates Of Dawn
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 718077
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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751841819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Piper At The Gates Of Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Astronomy Domine, Lucifer Sam, Matilda Mother, Flaming, Pow R. Toc H., Take Up Thy Stethoscope And Walk, Interstellar Overdrive, The Gnome, Chapter 24, Scarecrow, Bike
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Piper At The Gates Of Dawn (0888751841819) виниловая пластинка
The Piper at the Gates of Dawn — дебютный студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в 1967 году и единственный, записанный под руководством Сида Баррета, который был основным автором песен и творческим лидером группы в тот период. По общему признанию, альбом оказал огромное влияние на становление и развитие психоделического рока. Пластинка содержит причудливую лирику о космосе, чучелах, гномах, велосипедах и сказках, сочетающуюся с психоделичными инструментальными пассажами. Альбом записан на Abbey Road Studios (в студии № 3) в Лондоне. (В то же самое время The Beatles в соседней студии № 2 записывали легендарный альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
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Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751841819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Piper At The Gates Of Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Astronomy Domine, Lucifer Sam, Matilda Mother, Flaming, Pow R. Toc H., Take Up Thy Stethoscope And Walk, Interstellar Overdrive, The Gnome, Chapter 24, Scarecrow, Bike
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Piper at the Gates of Dawn — дебютный студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в 1967 году и единственный, записанный под руководством Сида Баррета, который был основным автором песен и творческим лидером группы в тот период. По общему признанию, альбом оказал огромное влияние на становление и развитие психоделического рока. Пластинка содержит причудливую лирику о космосе, чучелах, гномах, велосипедах и сказках, сочетающуюся с психоделичными инструментальными пассажами. Альбом записан на Abbey Road Studios (в студии № 3) в Лондоне. (В то же самое время The Beatles в соседней студии № 2 записывали легендарный альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Pink Floyd - Piper At The Gates Of Dawn (0888751841819) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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