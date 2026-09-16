Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 718049
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3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Трек-лист
Fuck The System, Fucking Liar, Holiday In The Sun, You're A Fucking Bastard, Lie To Me, There Is No Point, Never Sell Out, Noize Annoys, I Never Changed, Why Are You Doing This To Me, Chaos Is My Life, Violent Society, Was It Me, Adding To Their Fears (Live In St. Petersburg 2006), Death Before Dishonour (Live In St. Petersburg 2006), Drive Me Insane (Live In St. Petersburg 2006), Pulling Us Down (Live In St. Petersburg 2006)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка
«Fuck the System» — восьмой альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Трек-лист
Fuck The System, Fucking Liar, Holiday In The Sun, You're A Fucking Bastard, Lie To Me, There Is No Point, Never Sell Out, Noize Annoys, I Never Changed, Why Are You Doing This To Me, Chaos Is My Life, Violent Society, Was It Me, Adding To Their Fears (Live In St. Petersburg 2006), Death Before Dishonour (Live In St. Petersburg 2006), Drive Me Insane (Live In St. Petersburg 2006), Pulling Us Down (Live In St. Petersburg 2006)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Fuck the System» — восьмой альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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