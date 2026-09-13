Epica - Divine Conspiracy (Transparent Magenta/Black Marbled) (0727361259471) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Divine Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718047
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361259471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Divine Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Indigo, The Obsessive Devotion, Menace Of Vanity, Chasing The Dragon, Never Enough, La’petach Chatat Rovetz - The Last Embrace, Death Of A Dream - The Embrace That Smothers Part VII, Living A Lie - The Embrace That Smothers Part VIII, Fools Of Damnation - The Embrace That Smothers Part IX, Beyond Belief, Safeguard To Paradise, Sancta Terra, The Divine Conspiracy, Higher High, Replica (Fear Factory Cover)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Epica - Divine Conspiracy (Transparent Magenta/Black Marbled) (0727361259471) виниловая пластинка
Переиздание The Divine Conspiracy — четвёртого полноформатного альбома голландской симфоник-метал-группы Epica, первоначально выпущенного в 2007 году. Издание на цветном виниле, гейтфолд. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361259471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Divine Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Indigo, The Obsessive Devotion, Menace Of Vanity, Chasing The Dragon, Never Enough, La’petach Chatat Rovetz - The Last Embrace, Death Of A Dream - The Embrace That Smothers Part VII, Living A Lie - The Embrace That Smothers Part VIII, Fools Of Damnation - The Embrace That Smothers Part IX, Beyond Belief, Safeguard To Paradise, Sancta Terra, The Divine Conspiracy, Higher High, Replica (Fear Factory Cover)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание The Divine Conspiracy — четвёртого полноформатного альбома голландской симфоник-метал-группы Epica, первоначально выпущенного в 2007 году. Издание на цветном виниле, гейтфолд. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Epica - Divine Conspiracy (Transparent Magenta/Black Marbled) (0727361259471) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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