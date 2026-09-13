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Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка

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Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues For The Modern Daze
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718029
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues For The Modern Daze
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Saw My Mama Cryin’, Lonely, The Sky Is Fallin’ Down, Blues For My Baby, You Can’t Go Home Again, Recovery, Turn Off Your TV, Lifestyle Of The Rich And Famous, Never Knew You Well, Puppet Master, Money Rules The World, All I Want Is You, Brother’s Keeper, Blues For The Modern Daze, Pray For Rain
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж в 1000 пронумерованных экземпляров на 180-граммовом фиолетовом виниле, разворотный конверт, включает 4-страничный буклет с текстами песен «Blues for the Modern Daze» — альбом американского блюз-рок-музыканта Уолтера Траута в котором он больше фокусируется на «традиционном» блюзе и использует более прямолинейный подход к написанию песен. Альбом достиг первого места в британском джаз-блюзовом чарте и четвёртого места в блюзовом чарте Billboard . Продюсером альбома выступил сам Траут совместно с номинированным на премию «Грэмми» продюсером Эриком Корном . Среди наиболее ярких композиций на этом альбоме можно отметить треки Saw My Mama Cryin' The Sky Is Fallin' Down и Pray For Rain .

Отзывы о товаре Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Blues For The Modern Daze
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Saw My Mama Cryin’, Lonely, The Sky Is Fallin’ Down, Blues For My Baby, You Can’t Go Home Again, Recovery, Turn Off Your TV, Lifestyle Of The Rich And Famous, Never Knew You Well, Puppet Master, Money Rules The World, All I Want Is You, Brother’s Keeper, Blues For The Modern Daze, Pray For Rain
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — ограниченный тираж в 1000 пронумерованных экземпляров на 180-граммовом фиолетовом виниле, разворотный конверт, включает 4-страничный буклет с текстами песен «Blues for the Modern Daze» — альбом американского блюз-рок-музыканта Уолтера Траута в котором он больше фокусируется на «традиционном» блюзе и использует более прямолинейный подход к написанию песен. Альбом достиг первого места в британском джаз-блюзовом чарте и четвёртого места в блюзовом чарте Billboard . Продюсером альбома выступил сам Траут совместно с номинированным на премию «Грэмми» продюсером Эриком Корном . Среди наиболее ярких композиций на этом альбоме можно отметить треки Saw My Mama Cryin' The Sky Is Fallin' Down и Pray For Rain .
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