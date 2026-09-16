Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ian Hunter - Ian Hunter (50Th Anniversary) (Red) (8719262039247) виниловая пластинка
Лимитированный тираж в 750 пронумерованных экземпляров на красном 180-граммовом аудиофильском виниле. «Ian Hunter» — первый сольный альбом Иэна Хантера из группы Mott The Hoople, выпущенный в 1975 году. Это также первый из многих сольных альбомов, над которыми он сотрудничал с гитаристом Миком Ронсоном. Покинув Mott The Hoople в начале 1975 года, Иэн Хантер сразу же с головой окунулся в запись этого сольного дебютного альбома, получившего его имя. Неудивительно, что в нём сохранилось немало глэм-рокового очарования прежней группы Хантера. «The Truth, The Whole Truth, Nothing But The Truth» и «I Get So Excited» — энергичные треки, сочетающие в себе энергичные хард-роковые риффы и продуманные тексты, что напоминает лучшие моменты Mott The Hoople. Тексты Иэна Хантера сквозят в каждой песне, демонстрируя его совершенно индивидуальный подход и интеллект. Сингл «Once Bitten, Twice Shy» стал его первым и последним синглом, вошедшим в топ-20 Великобритании. Ещё один яркий трек — «It Ain't Easy When You Fall» — трогательная дань памяти погибшему другу. Всем, кто интересуется лучшими моментами глэм-рока 70-х, стоит послушать эту классику.
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