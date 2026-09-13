Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Volume 4 (Purple Splatter) (8430717000673) виниловая пластинка

Трек-лист

Ain't No Sunshine (Late Night Jazz Mix) - Karen Souza, White Flag - The Cooltrane Quartet, Too Good at Goodbyes - Cassandra Beck, Every Rose Has Its Thorn - Dinah Eastwood, Sure Know Something - 48th St. Collective, I Just Wanna Stop - Michelle Simonal, Cryin' - Sarah Menescal, Say Say Say - Eve St. Jones, Back to Life - The Cooltrane Quartet, My One and Only Love - Karen Souza, Hunting High and Low - Sarah Menescal, All the Love - Amazonics, It's My Life - Ituana, Cars and Girls - Groove Da Pra