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Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vulture Blood - Warhorse Feat. Nicky Simper, Piece Of My Heart - Glenn Hughes, River - Quatermass Ii Feat. Don Airey & Nicky Simper, Ghost Story - Paice Ashton Lord, The Seeker - Joe Lynn Turner & Leslie West, Child In Time - Ian Gillan Band, Fireball - Funky Junction (Aka Thin Lizzy), Here I Go Again - The Company Of Snakes Feat. Ian Paice, Jon Lord, Bernie Marsden, Micky Moody & Neil Murray, The Purple People Eater - Ian Gillan & Roger Glover, The Rain - Joe Lynn Turner, Reckless Fortune & Arn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка

В The Many Faces of Deep Purple представлен увлекательный тур по богатой генеалогии легендарной рок-группы, включая сайд-проекты Джона Лорда, Иэна Гиллана, Роджера Гловера, Иэна Пейса, Гленна Хьюза и Ники Симпера среди прочего. Издание на цветном виниле Deep Purple, без сомнения, наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath, является третьей частью основной триады, которая создала хэви-метал. Под влиянием блюза, психоделики, соула, джаза и классической музыки, Deep Purple создала личное и уникальное звучание с выдающимися инструментальными навыками и мощными вокалистами. С несколькими альбомами, которые считаются классикой в ??истории рока (In Rock, Machine Head, Live in Japan, Burn), Deep Purple является одной из самых влиятельных групп, которые подарила нам рок-музыка.

Отзывы о товаре Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vulture Blood - Warhorse Feat. Nicky Simper, Piece Of My Heart - Glenn Hughes, River - Quatermass Ii Feat. Don Airey & Nicky Simper, Ghost Story - Paice Ashton Lord, The Seeker - Joe Lynn Turner & Leslie West, Child In Time - Ian Gillan Band, Fireball - Funky Junction (Aka Thin Lizzy), Here I Go Again - The Company Of Snakes Feat. Ian Paice, Jon Lord, Bernie Marsden, Micky Moody & Neil Murray, The Purple People Eater - Ian Gillan & Roger Glover, The Rain - Joe Lynn Turner, Reckless Fortune & Arn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
В The Many Faces of Deep Purple представлен увлекательный тур по богатой генеалогии легендарной рок-группы, включая сайд-проекты Джона Лорда, Иэна Гиллана, Роджера Гловера, Иэна Пейса, Гленна Хьюза и Ники Симпера среди прочего. Издание на цветном виниле Deep Purple, без сомнения, наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath, является третьей частью основной триады, которая создала хэви-метал. Под влиянием блюза, психоделики, соула, джаза и классической музыки, Deep Purple создала личное и уникальное звучание с выдающимися инструментальными навыками и мощными вокалистами. С несколькими альбомами, которые считаются классикой в ??истории рока (In Rock, Machine Head, Live in Japan, Burn), Deep Purple является одной из самых влиятельных групп, которые подарила нам рок-музыка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Many Faces Of - Deep Purple (Purple Splatter) (8430717000147) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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