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W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка

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W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка - фото 1
W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Last Command
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка - фото 1
  • W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Last Command
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wild Child, Ballcrusher, Fistful Of Diamonds, Jack Action, Widowmaker, Blind In Texas, Cries In The Night, The Last Command, Running Wild In The Streets, Sex Drive
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка

The Last Command — второй студийный альбом американской хеви-метал-группы W.A.S.P., изданный в 1985 году. Издание на 180 г виниле Мастеринг на половинной скорости обеспечивает выдающееся и чистое звучание. Группа приступила к записи The Last Command в октябре 1984 года, процессом руководил продюсер мультиплатинового альбома «Metal Health» группы Quiet Riot Спенсер Проффер. Лирически альбом является продолжением дебютного альбома группы, W.A.S.P, с его тематикой секса, мести, жизни на улице и свободной езды. Песню «Wild Child» Блэки Лолес изначально написал для своих коллег — лос-анджелесского коллектива M?tley Cr?e — но бас-гитарист и автор песен Cr?e Никки Сикс отказался от «Wild Child», рассудив, что песня не подойдёт для вокального стиля их фронтмена Винса Нила. Таким образом W.A.S.P записали одну из наиболее известных своих композиций, которая с успехом исполняется на концертах по сей день. The Last Command стал «золотым» в США и Канаде.

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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Last Command
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wild Child, Ballcrusher, Fistful Of Diamonds, Jack Action, Widowmaker, Blind In Texas, Cries In The Night, The Last Command, Running Wild In The Streets, Sex Drive
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Last Command — второй студийный альбом американской хеви-метал-группы W.A.S.P., изданный в 1985 году. Издание на 180 г виниле Мастеринг на половинной скорости обеспечивает выдающееся и чистое звучание. Группа приступила к записи The Last Command в октябре 1984 года, процессом руководил продюсер мультиплатинового альбома «Metal Health» группы Quiet Riot Спенсер Проффер. Лирически альбом является продолжением дебютного альбома группы, W.A.S.P, с его тематикой секса, мести, жизни на улице и свободной езды. Песню «Wild Child» Блэки Лолес изначально написал для своих коллег — лос-анджелесского коллектива M?tley Cr?e — но бас-гитарист и автор песен Cr?e Никки Сикс отказался от «Wild Child», рассудив, что песня не подойдёт для вокального стиля их фронтмена Винса Нила. Таким образом W.A.S.P записали одну из наиболее известных своих композиций, которая с успехом исполняется на концертах по сей день. The Last Command стал «золотым» в США и Канаде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


W.A.S.P. - Last Command (Half-Speed) (0636551825214) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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