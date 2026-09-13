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Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка

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Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717980
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Характеристики

Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341609884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Repentless, Disciple, Postmortem, Hate Worldwide, War Ensemble, When The Stillness Comes, Mandatory Suicide, Fight Til Death, Dead Skin Mask, Seasons In The Abyss, Hell Awaits, South Of Heaven, Raining Blood, Black Magic
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж красного винила с черными брызгами. 14 классических хитов Slayer вживую! В их числе Repentless Postmortem War Ensemble Dead Skin Mask Seasons In The Abyss Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood и многое другое! Группа Slayer, основанная в 1981 году, была одной из основателей «большой четвёрки» трэш-метал-групп, обревших известность благодаря популярности этого стиля в начале восьмидесятых. Наряду с Metallica, Anthrax и Megadeth, Slayer завоевали огромную аудиторию и продали более 5 миллионов альбомов только в США. Этот потрясающий виниловый комплект из двух пластинок запечатлел выступление группы вживую в 2017 году и включает такие легендарные хиты, как Black Magic, Raining Blood, Mandatory Suicide, South Of Heaven, Hell Awaits, Dead Skin Mask, Seasons In The Abyss, Disciple, Repentless и другие. Достойная дань уважения группе, которая на протяжении четырёх десятилетий вдохновляла и оказывала влияние на многих людей.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Slayer - Death Angels - Live (Red W/ Black Splatter) (0803341609884) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341609884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Repentless, Disciple, Postmortem, Hate Worldwide, War Ensemble, When The Stillness Comes, Mandatory Suicide, Fight Til Death, Dead Skin Mask, Seasons In The Abyss, Hell Awaits, South Of Heaven, Raining Blood, Black Magic
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — ограниченный тираж красного винила с черными брызгами. 14 классических хитов Slayer вживую! В их числе Repentless Postmortem War Ensemble Dead Skin Mask Seasons In The Abyss Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood и многое другое! Группа Slayer, основанная в 1981 году, была одной из основателей «большой четвёрки» трэш-метал-групп, обревших известность благодаря популярности этого стиля в начале восьмидесятых. Наряду с Metallica, Anthrax и Megadeth, Slayer завоевали огромную аудиторию и продали более 5 миллионов альбомов только в США. Этот потрясающий виниловый комплект из двух пластинок запечатлел выступление группы вживую в 2017 году и включает такие легендарные хиты, как Black Magic, Raining Blood, Mandatory Suicide, South Of Heaven, Hell Awaits, Dead Skin Mask, Seasons In The Abyss, Disciple, Repentless и другие. Достойная дань уважения группе, которая на протяжении четырёх десятилетий вдохновляла и оказывала влияние на многих людей.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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