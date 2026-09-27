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Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка

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Chick Corea With Brian Blade &amp; Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea With Brian Blade &amp; Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride
Альбом (сингл)
Trilogy 3
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea With Brian Blade &amp; Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea With Brian Blade &amp; Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857335411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride
Альбом (сингл)
Trilogy 3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Humpty Dumpty, Windows, Trinkle Tinkle, You'd Be So Easy to Love, Ask Me Now, Scarlatti: Sonata in D Minor K9, L413 Allegro, Spanish Song, Tempus Fugit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Humpty Dumpty, Windows, Trinkle Tinkle, You'd Be So Easy to Love, Ask Me Now, Scarlatti: Sonata in D Minor K9, L413 Allegro, Spanish Song, Tempus Fugit

Отзывы о товаре Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857335411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride
Альбом (сингл)
Trilogy 3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Humpty Dumpty, Windows, Trinkle Tinkle, You'd Be So Easy to Love, Ask Me Now, Scarlatti: Sonata in D Minor K9, L413 Allegro, Spanish Song, Tempus Fugit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Humpty Dumpty, Windows, Trinkle Tinkle, You'd Be So Easy to Love, Ask Me Now, Scarlatti: Sonata in D Minor K9, L413 Allegro, Spanish Song, Tempus Fugit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea With Brian Blade & Christian Mcbride - Trilogy 3 (0708857335411) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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