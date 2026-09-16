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George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка

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George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Thirty Three & 1/3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Thirty Three &amp; 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Thirty Three & 1/3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Woman Don't You Cry For Me, Dear One, Beautiful Girl, This Song, See Yourself, It's What You Value, True Love, Pure Smokey, Crackerbox Palace, Learning How To Love You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка

Thirty Three & ? — седьмой сольный студийный альбом Джорджа Харрисона записанный в его доме в Оксфордшире, во Фрайар-парке, и выпущенный позднее, в ноябре 1976 года. Это был первый альбом Харрисона, выпущенный на его лейбле Dark Horse . После выхода альбома Billboard написал: «[это] солнечный, жизнерадостный альбом любовных песен и весёлых шуток, который стал самым счастливым и коммерческим релизом Джорджа, с минимальным количеством пафосных поз, возможно, за всю его сольную карьеру».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Thirty Three & 1/3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Woman Don't You Cry For Me, Dear One, Beautiful Girl, This Song, See Yourself, It's What You Value, True Love, Pure Smokey, Crackerbox Palace, Learning How To Love You
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Thirty Three & ? — седьмой сольный студийный альбом Джорджа Харрисона записанный в его доме в Оксфордшире, во Фрайар-парке, и выпущенный позднее, в ноябре 1976 года. Это был первый альбом Харрисона, выпущенный на его лейбле Dark Horse . После выхода альбома Billboard написал: «[это] солнечный, жизнерадостный альбом любовных песен и весёлых шуток, который стал самым счастливым и коммерческим релизом Джорджа, с минимальным количеством пафосных поз, возможно, за всю его сольную карьеру».


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Thirty Three & 1/3 (4099964011685) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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