Chris Norman - Definitive Collection - Smokie And Solo Years (5712192003961) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
Smokie And Solo Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717951
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192003961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
Smokie And Solo Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living Next Door To Alice, If You Think You Know How To Love Me, Mexican Girl, Needles And Pins, Don’t Play Your Rock’n Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight, Oh Carol, Stumblin’ In, Streets Of Manhattan, Fly Away, Waiting, Sun Is Rising, Gipsy Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris Norman - Definitive Collection - Smokie And Solo Years (5712192003961) виниловая пластинка
Сборник хитов Криса Нормана в составе рок-группы SMOKIE и сольных. Издание на черном виниле. Этот сборник прекрасно отражает свободный дух 1970-80-х и замечательно проходит испытание временем — тем самым демонстрируя, почему творчество Нормана и Smokie остается актуальным и по сей день.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192003961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
Smokie And Solo Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living Next Door To Alice, If You Think You Know How To Love Me, Mexican Girl, Needles And Pins, Don’t Play Your Rock’n Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight, Oh Carol, Stumblin’ In, Streets Of Manhattan, Fly Away, Waiting, Sun Is Rising, Gipsy Queen
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Сборник хитов Криса Нормана в составе рок-группы SMOKIE и сольных. Издание на черном виниле. Этот сборник прекрасно отражает свободный дух 1970-80-х и замечательно проходит испытание временем — тем самым демонстрируя, почему творчество Нормана и Smokie остается актуальным и по сей день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Chris Norman - Definitive Collection - Smokie And Solo Years (5712192003961) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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